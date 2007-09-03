“Міська влада здійснює „рейдерські атаки” на медичні заклади у Києві”

В прямому ефірі на 5-му каналі відбудеться прес-конференція лікарів Комунального підприємства Київської міської стоматологічної поліклініки на тему: “Міська влада здійснює „рейдерські атаки” на медичні заклади у Києві”. Учасники - лікарі міської стоматологічної поліклініки: Олена Яковлєва, Ірина Герасинко, Ольга Хорошун (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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