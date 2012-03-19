Cиноптики прогнозують кілька хвиль похолодання

Український гідрометеорологічний центр Міністерства надзвичайних ситуацій України прогнозує декілька хвиль незначного похолодання протягом 21-23, 25-26 березня та 1-2 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, про це на брифінгу повідомив директор гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА.

За його словами, температура повітря в усіх регіонах у ці дні знизиться на 5-10°С. Таким чином протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть близько +6…+13°С, вночі 0…+6°С.

При цьому в Україні і надалі утримуватиметься суха погода без значних опадів. 25-26 березня очікуються невеликі дощі у західних та північних регіонах, які згодом можуть поширитись на центральні, південні та східні області.

За словами М.КУЛЬБІДИ, різке потепління розпочалося в Україні 17 березня. Максимальна температура сягнула +15…+21°С, а в Одеській області +23°С. На Лівобережжі було холодніше +3…+12°С.