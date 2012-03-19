Завтра у Києві - дощ

Завтра в Україні температура повітря знизиться вдень до 7-12° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 20 березня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у північних областях та в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ, вночі в окремих районах з мокрим снігом. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у північній частині, а вдень і на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, у південній частині до 16° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-18 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

У столиці місцями невеликий дощ. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°.