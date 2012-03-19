У дитбудинки сімейного типу влаштують 2 тисячі дітей

У рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА очікується, що до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу до кінця поточного року буде влаштовано щонайменше 2 тисячі дітей.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це під час брифінгу повідомив уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО.

Водночас він наголосив, що, за даними Міністерства соціальної політики, у державному бюджеті на 2012 рік передбачено кошти лише на 870 нововлаштованих в прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу дітей. «Тобто у ІІ півріччі поточного року маємо ризик недофінансування виплат на утримання дітей», - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.

Уповноважений Президента повідомив, що звернувся до уряду щодо збільшення розміру державної субвенції у цьогорічному бюджеті на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - з розрахунку влаштування в сім`ї в поточному році 2 тисяч дітей.

Ю.ПАВЛЕНКО також поінформував, що протягом січня-лютого 2012 року вже усиновлено 463 дитини, із них громадянами України – 318, це на 59 дітей більше, ніж за аналогічний період минулого року. «У прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу в січні-лютому цього року влаштовано 154 дитини, що на 54 дитини більше, аніж за аналогійний період минулого року», - повідомив уповноважений Президента.

Крім того, Ю.ПАВЛЕНКО зауважив, що на його адресу надходять звернення громадян щодо затримки призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми. Зокрема, мають місце порушення, пов`язані з вимаганням від батьків непередбачених законодавством документів, зволікання з оформленням паперів, проведенням додаткових перевірок, які не передбачені жодним нормативним актом. Ю.ПАВЛЕНКО закликав громадян негайно інформувати його про факти зловживань з виплатою соціальної допомоги з боку відповідальних органів влади.

Також уповноважений додав, що Президент України В.ЯНУКОВИЧ наполягає на повному і безумовному виконанні чинного законодавства при виплаті соціальної допомоги на дітей.

«Президент вимагає від Кабінету міністрів України, органів центральної та місцевої влади, відповідальних посадових осіб забезпечити вчасне та у повному, передбаченому законодавством обсязі фінансування всіх видатків, пов’язаних із виплатами на дітей», – сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

*** За даними Міністерства соціальної політики, станом на 1 січня 2012 року в прийомних сім`ях та дитячих будинках сімейного типу виховується 9 тис. 990 дітей; усиновлено протягом 2011 року 3 тис. 084 дитини, з них 2 тис. 114 - громадянами України.