У Києві безкоштовно працюватиме пересувний цифровий флюорограф

Вже третій рік поспіль Фонд Рината Ахметова «Розвиток України», за підтримки Київської міської державної адміністрації, надає населенню можливість безкоштовної діагностики легенів на сучасному цифровому рентгенофлюрографічному апараті.

Ініціатива покликана якомога своєчасніше виявити підозру на туберкульоз або інші патології у киян і гостей міста та загалом привернути увагу до проблеми.

Цього року акція проходитиме в Києві з 20 по 31 березня по черзі у наступних пунктах: на Південному залізничному вокзалі, Головпоштамті, ринку «Троєщина» та на Центральному ринку м. Васильків, на Центральному автовокзалі. У ці дні команда професійних лікарів-рентгенологів проводитиме обстеження та надаватиме учасникам акції знімки та рекомендації.

Перевагою цифрового рентгенофлюрографічного апарату над традиційним плівковим флюорографом є набагато нижчий рівень шкідливого для людини випромінювання: він в 5-10 разів менший. Водночас, він має втричі більші діагностичні можливості.

Запрошуватимуть й мотивуватимуть киян до участі в акції студенти-волонтери Національного медичного університету імені

О.О.Богомольця. Майбутні медики привертатимуть увагу людей до можливості пройти діагностику на флюорографі за допомогою інформаційних матеріалів.

Графік роботи цифрового флюорографу:

Південний залізничний вокзал. Вул. Георгія Кирпи. Дати: 20/03 -21/03 (2 дні). Час: 8:30 – 18:30.

Головпоштампт. Вул. Хрещатик, 22. Дати: 22/03 – 24/03 (3 дні) Час: 8:30 – 18:30.

Вхід до ринку «Троєщина». Вул. Електротехнічна, 2 Дати: 30/03 – 31/03 (2 дні) Час: 8:00 – 16:30.

Васильків, Центральний ринок. Дати: 28/03 – 29/03, (2 дні). Час: 8:00 – 16:30.

Центральний автовокзал. Проспект Науки, 1/2. Дати: 26/03 –27/03, (2 дні). Час: 8:30 – 18:00.

0800503080 - безкоштовна гаряча лінія з питань туберкульозу