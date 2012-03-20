Миколаївщина: у підвалі будинку виявлено 7 кг ртуті

На Миколаївщині у підвалі житлового будинку виявлено 7 кг ртуті.

Як повідомляє прес-служба Територіального управління МНС України у Миколаївській області, 19 березня о 15.10 до оперативно-диспетчерської служби МНС від чергового Первомайського міського відділу міліції надійшло повідомлення, що в підвалі двоповерхового житлового будинку на вулиці Грушевського у Первомайську виявлено невідому речовину.

Під час обстеження підвалу фахівці знайшли пакет, у якому знаходилося 6 скляних банок ємністю по 0,5 л. У вищезазначених банках знаходилися колби з речовиною, за зовнішніми ознаками схожою на ртуть. Того ж дня невідома речовина загальною вагою близько 6,5-7 кг була вилучена.

На місці події працювали рятувальники, міліція, представники міської ради.