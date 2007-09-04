Жінка, що лікувалась від безпліддя, народила шістьох...

У ніч на 2 вересня в медичному центрі Bayfront (Санкт-Петербург, штат Флорида) народилися шестеро близнят, повідомляє газета St. Petersburg Times.

29-річна американка Каролін БАЙЛЕР, що лікувалася від безпліддя, стала мамою п`ятьох хлопчиків і однієї дівчинки. Малюки з`явилися на світ за допомоги кесарева розтину на 30 тижні вагітності і важили при народженні від одного до півтора кілограмів, передає Медпортал.

Незабаром після народження близнята були переведені в лікарню All Children`s Hospital. Зараз двоє дітей – Райан Патрік і Джексон Роберт – перебувають у критичному стані, ще двоє – у тяжкому, повідомила представник лікарні Синді РОУЗ. Стан двох малюків, що залишилися, і їх мами оцінюється лікарями як стабільний.

У сім`ї БАЙЛЕР вже є чотирирічна донька. Нова вагітність Кароліни, яка страждала на полікістоз яєчника, настала після застосування лікарських препаратів, що стимулюють овуляцію.