Чи реально перемогти туберкульоз в Україну?

У четвер, 22 березня, о 14.30 в ІА УНІАН відбудеться прес-конференція на тему «Чи реально перемогти туберкульоз в Україні?». Захід проводиться напередодні Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, який проходить щорічно 24 березня. В Україні про туберкульоз вперше заговорили у 1995 році, коли Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) оголосила в країні епідемію. На сьогодні офіційна кількість хворих на туберкульоз, які перебувають на диспансерному обліку, перевищила 1% населення Україні і становить понад 500 тисяч осіб . Щогодини в країні 4 людини захворюють на туберкульоз та 1 помирає. За 15 років з моменту оголошення епідемії в Україні померло 150 тисяч осіб.

Про статистику і тенденції поширення захворювання, про системні проблеми та кроки, які вживає держава і громадські організації, про міжнародні стандарти, а також про вирішення питання на законодавчому рівні розкажуть учасники прес-конференції:

- Тетяна Бахтєєва, Голова Комітету ВРУ з питань охорони здоров`я;

- Кіз де Йонкер, керівник бюро ВООЗ в Україні;

- Тетяна Александріна, голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб;

- Анатолій Заболотний, директор Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

Також в ході прес-конференції буде представлений спільний план дій держави та громадськості, спрямований на подолання епідемії.

Нагадуємо, що в 2011 році Україна отримала грант Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією на боротьбу з епідемією туберкульозу в розмірі 95 млн. дол на 5 років. Основним одержувачем коштів був обраний Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України», який з 2007 року реалізує програму «Зупинимо туберкульоз».

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у заході.

