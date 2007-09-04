Катерина Ющенко та Андрій Шевченко презентують благодійну акцію (фото)

«Подаруй своє серце дітям»

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000», дружина президента України Катерина Ющенко та капітан національної збірної команди України з футболу Андрій Шевченко під час презентації благодійного футбольного матчу «Подаруй своє серце дітям» у понеділок, 3 вересня 2007 р. у Києві. Фото Олександра Синиці та Михайла Марківа / УНІАН

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