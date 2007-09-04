Катерина Ющенко та Андрій Шевченко презентують благодійну акцію (фото)
09:31, 04 вересня 2007Країна
0
«Подаруй своє серце дітям»
Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000», дружина президента України Катерина Ющенко та капітан національної збірної команди України з футболу Андрій Шевченко під час презентації благодійного футбольного матчу «Подаруй своє серце дітям» у понеділок, 3 вересня 2007 р. у Києві.
Фото Олександра Синиці та Михайла Марківа / УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter