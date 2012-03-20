Затягування тендерних закупівель ліків неприпустиме - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає неприпустимим затягування процедури тендерних закупівель лікарських препаратів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на нараді, присвяченій проблемам охорони здоров`я.

«Ви знаєте історію минулого року, ми мали достатньо проблем у результаті затягування процедури закупівлі лікарських препаратів. Доходила справа до того, що ми були змушені приймати термінові рішення фінансування закупівель ліків з резервного фонду. Ви всі пам`ятаєте про це», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що вітає зусилля нового міністра охорони здоров`я Раїси БОГАТИРЬОВОЇ з наведення ладу у сфері державних закупівель, але його дуже турбує при цьому, що дотепер не розпочато проведення необхідних торгів із закупівлі ліків. Також прем`єр зазначив, що наразі проводиться реорганізація Тендерного комітету і сформульовано технічні завдання щодо закупівлі ліків. При цьому М.АЗАРОВ наголосив, що під особливою увагою повинна бути вакцинація дітей у перший рік життя.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня міністр охорони здоров`я Раїса БОГАТИРЬОВА підписала наказ про створення групи з упровадження європейської практики часткової компенсації вартості ліків (насамперед соціальних), а також запровадження референтних цін (єдиних узгоджених цін на однотипні ліки різних виробників), внаслідок чого вартість ліків для населення може впасти від 20% до двох разів.

7 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів України поступово запровадити референтні ціни на ліки. Водночас, за його словами, робити ці кроки потрібно обережно і поступово. Розпочати, на думку В.ЯНУКОВИЧА, потрібно з пілотної групи ліків для тих категорій громадян, які найбільше їх потребують.