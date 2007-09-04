Київська стоматологічна поліклініка відновить прийом лише за дозволом СЕС

Медичні працівники комунального підприємства "Київська міська стоматологічна поліклініка" приступили до прибирання, санітарної обробки та підготовки до прийому відвідувачів, який є можливим з 4 вересня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, контроль за проведенням цих робіт здійснює Київська міська санітарно-епідеміологічна станція, і лише за дозволом СЕС можна буде відновити прийом відвідувачів.

За попередньою домовленістю міністра охорони здоров’я Юрія ГАЙДАЄВА та начальника головного управління МВС у м. Києві охорону приміщення та безпечну роботу медпрацівників здійснює підрозділ міліції, підпорядкований міськуправлінню міліції. Охоронну фірму, що не допускала медпрацівників поліклініки на свої робочі місця, керівництвом головного управління МВС у м. Києві знято з охорони даної стоматологічної поліклініки.

Як зазначається у повідомленні, за безпосередньої участі міліціонерів, зокрема представників слідчо-оперативної групи, медпрацівники мали змогу потрапити на свої робочі місця, переконатися у наявності чи відсутності обладнання та іншого інвентарю, і приступити до підготовки робочих місць для подальшої діяльності.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня зранку представники приватних охоронних структур захопили приміщення стоматологічної поліклініки у Києві по вул. Пімоненка, 10а. Як повідомив депутат Київської міської ради, заступник керівника фракції БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, лікарів, які прибули на свої робочі місця, не пропускали до будівлі. У зв’язку з цим працівники стоматології змушені були викликати працівників правоохоронних органів, зокрема, Шевченківського райвідділу внутрішніх справ, але за словами А.ПАВЛОВСЬКОГО, працівники міліції стали на бік приватних охоронних структур. За його словами, 30 лікарів були затримані працівниками міліції, а керували процесом захоплення будівлі представники столичної влади.

3 вересня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявила, що під час інциденту в київській міській стоматологічній поліклініці столична влада перевищила повноваження.

Як встановила Н.КАРПАЧОВА, інцидент виник у зв`язку з рішенням Київської міської держадміністрації про призначення Юрія БАБАСКІНА виконуючим обов`язки директора стоматологічної поліклініки замість зміщеного з посади Анатолія КРУТЯ, який оскаржує в суді своє звільнення і зараз перебуває в лікарні.