В Україні врегулюють ціни на ліки - Богатирьова

Кабінет міністрів України має намір впровадити низку механізмів з врегулювання цін на лікарські засоби для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на брифінгу після наради в Кабінеті міністрів України віце-прем’єр-міністр – міністр охорони здоров’я Раїса БОГАТИРЬОВА.

«На сьогоднішній день опрацьовується проект постанови Кабінету міністрів щодо введення референтних цін, ціноутворення, можливого механізму реінбурсації на лікарські засоби особам, які будуть отримувати встановлений перелік медичних препаратів в аптечній мережі»,- сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

«Ми обговорили два пілотних проекти, які будуть вводитись в травні-червні цього року на певні види медичних препаратів», - додала вона

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, ці два пілотні проекти стосуватимуться хворих на гіпертонію та діабет, яким необхідний інсулін.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Р.БОГАТИРЬОВА підписала наказ про створення групи з упровадження європейської практики часткової компенсації вартості ліків (насамперед соціальних), а також запровадження референтних цін (єдиних узгоджених цін на однотипні ліки різних виробників), внаслідок чого вартість ліків для населення може знизитись від 20% до двох разів.

7 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів України поступово запровадити референтні ціни на ліки. Водночас, за його словами, робити ці кроки потрібно обережно і поступово. Розпочати, на думку В.ЯНУКОВИЧА, потрібно з пілотної групи ліків для тих категорій громадян, які найбільше їх потребують.