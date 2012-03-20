Стан Оксани Макар критичний - лікарі

У Донецьку лікарі зараз, як і раніше, оцінюють стан здоров`я Оксани МАКАР, яка постраждала в результаті резонансного злочину в Миколаєві, як украй тяжкий.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сьогодні завідувач відділення Опікового центру Інституту невідкладної та відновної хірургії імені В.Гусака Віктор АРЕФЬЄВ.

«Дуже складний стан, критичний. Сьогодні їй було проведено достатньо велику таку двоетапну операцію», - сказав він.

За словами В.АРЕФЬЄВА, О.МАКАР «залишається на штучній вентиляції легенів, сама вона дихати не може, і це в принципі не найстрашніше».

«Кожна наша маніпуляція, кожна наша операція, кожен прожитий день дає їй додатковий шанс, але не більш того... Стан дуже-дуже тяжкий. Але все необхідне вона одержує», - сказав лікар.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну О.МАКАР і згвалтували, після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували її спалити.

У потерпілої опіки 55% тіла. Дівчині ампутували руку, і лікарі розглядають можливість подальших операцій.

О.МАКАР 16 березня була спецрейсом перевезена до Донецького опікового центру.