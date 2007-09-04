Восьми мільйонам українців повторять щеплення від кору

Заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА заявила, що в МОЗ готовий проект постанови уряду, згідно якому доросле населення країни повинне пройти додаткову вакцинацію від кору і краснухи. У відомстві вважають, що попередні щеплення були зроблені неякісно.

Стало відомо, що Міністерство охорони здоров`я підготувало проект постанови Кабінету міністрів про проведення кампанії по додатковій вакцинації дорослого населення проти кору і краснухи. Про це повідомила заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА. Вона пояснила, що необхідність проведення такої кампанії пов`язана з великомасштабним захворюванням на кір, що спалахнув в Україні в 2005-2006 роках. Тоді постраждали близько 45 тис. чоловік, у п`яти випадках - з летальним результатом.

За словами Людмили МУХАРСЬКОЇ, в основному до епідемії схильні люди 15-29 років. "У них просто не було імунітету, - пояснила вона. - Вакцинація від кору і краснухи проводиться в один рік і в шість років відповідно. Можна припустити, що та вакцина (російського виробництва) виявилася неякісною". Пані МУХАРСЬКА додала, що зараз в Україні близько 8 млн. людей вказаного віку, яким рекомендується пройти додаткову вакцинацію.

Як повідомила фахівець офісу Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) в Україні Чинара Айдуралієва, вакцинація проводитиметься з 12 по 23 листопада. На її фінансування ВООЗ виділила $5,3 млн., зокрема $300 тис. на навчання медпрацівників і "соціальну мобілізацію населення" - рекламну кампанію про користь вакцинації, яку проводитиме Товариство Червоного Хреста.

Директор Центру імунобіологічних препаратів Ганна МОІСЕЄВА розповіла, що вакцина, закупівля якої здійснювалася за тендером ЮНІСЕФ, проведена Індійським інститутом сироваток (при плановій вакцинації українських дітей від кору і краснухи використовуються французькі і бельгійські препарати). Згідно інструкції, вона протипоказана при вагітності і вживанні імуноглобулінів.

Состав.ua