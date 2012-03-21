Як правильно пити каву

Українські терапевти не рекомендують пити каву на голодний шлунок. Така звичка може стати причиною загострення хронічних хвороб, приводить до пошкодження слизистої шлунку.

Чашка кави в день безпечна для здоров`я, але випити її варто після їжі. Лікарі рекомендують віддавати перевагу натуральній, а не розчинній каві.

Крім того, експерти нагадали, що зловживання напоями-енергетиками (вони містять кофеїн), може викликати безсоння, тахікардію, порушення обмінних процесів, токсичний гепатит.

likar.info