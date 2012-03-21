Азаров наказав провести інвентаризацію в усіх лікарнях

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ наказав Міністерству охорони здоров`я провести інвентаризацію всього медичного обладнання в установах охорони здоров`я II-III рівня.

Як повідомляється на сайті Кабінету міністрів, відповідне доручення М.АЗАРОВ дав на засіданні уряду.

«Міністерство повинне провести інвентаризацію медичного обладнання: і того, яке встановлено в установах охорони здоров`я II-III рівня, і того, яке ще не встановлено», - розпорядився він.

За словами прем`єр-міністра, в 2011 році установи охорони здоров`я не використали 740 одиниць медичного обладнання на суму 322 млн. грн.