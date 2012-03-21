Засуджені в Україні не зможуть вільно обирати лікаря

Верховна Рада не підтримала включення до порядку денного проекту закону «Про внесення змін та доповнень до Кримінально-виконавчого кодексу України» (щодо забезпечення прав засуджених осіб на медичну допомогу та віросповідання).

Як передає кореспондент УНІАН, за включення проголосували 173 (при необхідних 226 - УНІАН) із 418 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується доповнити статтю 8 Кримінально-виконавчого кодексу України, в якій наводяться основні права засуджених, положеннями, спрямованими на чітке визначення права цих осіб на вільний вибір і допуск до них лікаря для надання медичної допомоги за кошти пацієнта, а також священнослужителя для відправлення релігійних таїнств і обрядів.

Також пропонується доповнити частину першу статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України, у якій встановлюються виняткові особисті обставини, що дозволяють засудженому короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній, правом засудженого на короткочасний виїзд за межі колонії для одержання медичної допомоги, якщо така допомога не може бути надана на території відповідного місця позбавлення волі.