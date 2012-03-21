Засуджені в Україні не зможуть вільно обирати лікаря

11:59, 21 березня 2012
Країна
0

ВР не підтримала законопроект

Верховна Рада не підтримала включення до порядку денного проекту закону «Про внесення змін та доповнень до Кримінально-виконавчого кодексу України» (щодо забезпечення прав засуджених осіб на медичну допомогу та віросповідання).

Як передає кореспондент УНІАН, за включення проголосували 173 (при необхідних 226 - УНІАН) із 418 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується доповнити статтю 8 Кримінально-виконавчого кодексу України, в якій наводяться основні права засуджених, положеннями, спрямованими на чітке визначення права цих осіб на вільний вибір і допуск до них лікаря для надання медичної допомоги за кошти пацієнта, а також священнослужителя для відправлення релігійних таїнств і обрядів.

Також пропонується доповнити частину першу статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України, у якій встановлюються виняткові особисті обставини, що дозволяють засудженому короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній, правом засудженого на короткочасний виїзд за межі колонії для одержання медичної допомоги, якщо така допомога не може бути надана на території відповідного місця позбавлення волі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter