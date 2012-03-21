Уряду дали завдання покращити ситуацію в українській медицині

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ оголосив низку першочергових завдань уряду для покращення ситуації у медичній галузі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, зокрема, сьогодні на засіданні уряду М.АЗАРОВ заявив, що Кабмін має найближчим часом запровадити контроль за справедливим ціноутворенням на ліки, домогтися поліпшення якості ліків, збільшити виробництво вітчизняних препаратів, захистити споживача від неякісної фармацевтичної продукції.

Крім того, за словами прем’єра, необхідно зробити державні закупівлі у медичній галузі прозорими і ефективними. Також потрібно почати широкі і поглиблені консультації з фахівцями і громадськістю щодо необхідних перетворень у сфері охорони здоров`я. І, зокрема, оцінити роботу пілотних проектів з реформування системи медичних послуг в 4 областях України, які вже напрацювали певний досвід, зазначив М.АЗАРОВ.