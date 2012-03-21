МОЗ закуповуватиме вітчизняне медичне обладнання

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив Міністерству охорони здоров’я розпочати закупівлю медичного устаткування вітчизняного виробництва.

Відповідне доручення глава уряду дав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

«Міністерству охорони здоров’я час розпочати закупівлю медичного устаткування вітчизняного виробництва, на що в бюджеті передбачено 190 млн. грн.», - наголосив М.АЗАРОВ, додавши, що йдеться про надзвичайно необхідне у кожній лікарні, в кожному районі рентгенологічне і мамографічне обладнання, а також апарати ультразвукової діагностики.

Також він вважає неприйнятною ситуацію із придбанням витратних медичних матеріалів. «Чого дивного, що пацієнти обурюються, коли в медичних закладах їм «пропонують» купувати бинти або медичні рукавички, або «рекомендують» робити дослідження в комерційних центрах. На жаль, найчастіше це показник байдужості і безвідповідальності чиновників різного рівня», - зазначив М.АЗАРОВ і доручив вчасно закупити витратні медичні матеріали.