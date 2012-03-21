Закривається єдина в Україні клініка для хворих на СНІД

Клініка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, що розташована біля Києво-Печерської Лаври, де лікуються пацієнти з діагнозом ВІЛ/СНІД та вірусними гепатитами, вже найближчим часом остаточно випише усіх хворих.

Про це йдеться у документах, фотокопії яких надіслала до УНІАН міжнародна громадська організація «Антивірус».

Зокрема, у постанові Національної академії медичних наук України від 13 березня 2012 року йдеться про те, що у НАМН відбулася нарада щодо виконання доручення Кабінету міністрів України від 02.07.2010 р. № 23881/4/1 -10 «Про здійснення заходів щодо виселення з території Києво-Печерської лаври суб`єктів господарювання, діяльність яких не пов`язана з діяльністю монастиря та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника» про переселення клініки ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України» з території Києво-Печерської лаври.

Таким чином, йдеться у документі, «бюро президії Національної академії медичних наук України постановляє протягом двох тижнів виписати та у подальшому не проводити госпіталізацію хворих у відділення вірусних гепатитів та нейроінфекцій клініки Інституту, а за необхідності - перевести хворих до закладів охорони здоров`я Києва».

«За результатами розгляду пропозицій МОЗ України відділення СНІДу з палатою інтенсивної терапії розмістити на базі клінічної лікарні нафтопереробної промисловості МОЗ до 20 травня 2012 року», - зазначено у документі.

У постанові дається доручення директору Інституту ім. Громашевського Віктору МАРІЄВСЬКОМУ не допустити звільнення або скорочення працівників відділення вірусних гепатитів та нейроінфекцій клініки на період капітального ремонту приміщень за адресою: Київ, вул. Галицька, 4.

У документі також доручено вирішити питання щодо трудових відносин з працівниками цих відділень клініки. А саме: «використати наступні можливі варіанти: внести відповідні зміни до штатного розпису Інституту, тимчасово передбачивши посади наукових працівників, лаборантів та інших працівників замість посад, на яких сьогодні перебувають працівники відділення вірусних гепатитів та нейроінфекцій клініки Інституту; вакантні посади наукового підрозділу використати для тимчасового працевлаштування працівників відділення вірусних гепатитів та нейроінфекцій клініки Інституту; з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та колективного договору здійснити заходи щодо переведення працівників відділень вірусних гепатитів та нейроінфекцій клініки Інституту на посади наукових працівників, лаборантів та інших працівників, утримання яких фінансується за розділом «Наука».

Постановою передбачено «на період проведення капітального ремонту приміщень за адресою: Київ, вул. Галицька, 4, за необхідності, оголосити простій для працівників відділень вірусних гепатитів та нейроінфекцій до завершення ремонту зазначених приміщень та створення належних умов для функціонування відповідних клінічних підрозділів Інституту».

Також буде розглянута пропозиція Головного управління охорони здоров`я виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «щодо тимчасового працевлаштування працівників відділень вірусних гепатитів та нейроінфекцій клініки Інституту в лікувально-профілактичних закладах м.Києва».

Контроль за виконанням даної постанови покладено на віце-президента НАМН України Валерія ЗАПОРОЖАНА.

Нарада від 13.03.2012 проходила за участю президента НАМН академіка Андрія СЕРДЮКА; віце-президента НАМН академіка В.ЗАПОРОЖАНА, начальника науково-координаційного управління Олександра ЄВТУШЕНКА, заступника міністра охорони здоров`я України Олександра ТОЛСТАНОВА, радника прем`єр-міністра України М.ПЕТРЕНКА, казначея Архімандрита Варсофонія (УПЦ Московського патріархату, Києво-Печерська лавра), директора ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України» В.МАРІЄВСЬКОГО, заступника начальника Головного управління охорони здоров`я КМДА Юрія КУВІТИ.