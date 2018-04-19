В інституті Гусака розроблені унікальні методи лікування серцевих хвороб

Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН в Донецьку - найбільший і найбагатопрофільніший заклад в системі академії медичних наук України. Більшість клінічних відділень є унікальними не тільки для Донецької області, а й для всієї України. З 2002 року інститутом керує професор, академік НАМН Україні Владислав Костянтинович ГРИНЬ. Під його керівництвом активно розвивається кардіохірургічна служба.

В інституті розробляють нові методи діагностики та лікування різних видів вродженої та набутої серцевої патології у дорослих і дітей, впроваджують високотехнологічні способи лікування різних захворювань з використанням аутологічних стовбурових клітин.

Одним з підрозділів інституту є Міжнародний центр біотехнологій «Біостем», де впроваджують найсучасніші методи клітинної терапії різних захворювань. Його основа - єдина в Україні лабораторія клітинного і тканинного культивування. Таких лабораторій в світі не більше 15.

«Наша спрямованість - експеримент і клініка. Метою є впровадження біотехнологій в різні галузі медицини. Звичайно, перше - це наука, але ми спеціально зробили акцент на впровадженні її в практику. Занадто глибоку науку в біотехнологіях ми не можемо собі дозволити », - каже В. ГРИНЬ.

В інституті широко застосовують біотехнології при лікуванні ішемічної хвороби серця. Якщо пацієнту не можна виконати аортокоронарне шунтування через дуже низькі фракції серця, його доводять до стану операбельності. Спочатку стовбурові клітини вводять в спеціальні («голодуючі») зони міокарда, які ще живі. Коли ці ділянки починають скорочуватися, хірурги приступають до операції. На сьогодні вже 60 пацієнтам введено стовбурові клітини, декільком проведені операції.

«Такий спосіб лікування ми розглядаємо як розумну альтернативу пересадці серця. У світі склалася унікальна ситуація: кількість пересадок серця дуже велика, а стовбурових клітин мало - через заборону законодавства. В Україні ж - навпаки. Законодавство у сфері органної трансплантації - страждає, а клітинне - непогане. Ми використовуємо стовбурові клітини, щоб не вдаватися до пересадки. У нас це виходить », - розповідає В. ГРИНЬ.

Вартість таких маніпуляцій набагато нижча, ніж пересадки серця. А оскільки пересаджують власні клітини хворого, немає необхідності приймати імунодепресивні препарати. Таких унікальних розробок немає ні в Україні, ні на пострадянському просторі.

Застосовуються біотехнології й в травматології: коли не зростаються переломи, в уражену зону вводять стовбурові клітини. Успішно зроблені вже кілька десятків таких операцій. Стовбурові клітини також широко і ефективно використовуються при глибоких опіках, цирозах печінки, в дерматології, неврології, в лікуванні хвороб шлунково-кишкового тракту.

У відділеннях дитячої та дорослої кардіохірургії працює замкнутий цикл надання кардіодопомоги дорослим і дітям. «У нас вперше в Україну організована цілодобова допомога хворим з гострим інфарктом міокарда. Ми відходимо від тромболізису на користь ургентного стентування - всім хворим ставимо стенти. Днями робили масштабну операцію пацієнтові, у якого була фракція викиду 20 відсотків - серце практично не скорочувалося. Ми вшили йому п`ять шунтів, але при цьому паралельно прооперували два клапани, поставивши два звужуючих кільця. Пацієнт вижив, і ми дуже раді. Нещодавно також видалили післяінфарктних аневризму, яка була в півтора рази більше, ніж сам розмір серця. Це унікальні операції », - розповідає В. ГРИНЬ.

«Коник» донецьких кардіохірургів - це оперативне лікування порушення серцевого ритму. В Україну, крім них, таких операцій ніхто не робить. Фахівці інституту досягли досить високих результатів у міні-інвазивної кардіології.

«В інституті ми намагаємося впроваджувати якомога більше міні-інвазивних маніпуляцій. Пацієнту ні від чого не повинно бути боляче, він не повинен відчувати тяжкості лікарняного періоду », - переконаний академік ГРИНЬ.

Софія Палій,

УНІАН