Богатирьовій доручено взяти під контроль лікування джазової співачки

На виконання доручення прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА віце-прем’єр-міністр – міністр охорони здоров’я України Раїса БОГАТИРЬОВА взяла під особистий контроль ситуацію щодо лікування джазової співачки Тетяни БОЄВОЇ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, 16 березня Т.БОЄВА пройшла обстеження та розпочала курс лікування в одній з одеських клінік.

Відбувся консиліум провідних фахівців на чолі з віце-президентом Національної академії медичних наук України, академіком НАМН України Валерієм ЗАПОРОЖАНОМ. Фахівці рекомендували проводити лікування пацієнтки у одному зі спеціалізованих медичних закладів Києва. 21 березня Т.БОЄВА доставлена реанімобілем до м. Києва.

Довідка УНІАН. Т.БОЄВА - одна з десяти кращих джазових вокалісток світу, володарка премії Пола Маккартні за краще виконання Yesterday.

На початку 70-х років була солісткою оркестру Олега Лундстрема, солісткою Московського мюзик-холу.

Т.БОЄВА довгі роки живе і працює в Одесі.