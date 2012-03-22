ООН ухвалила резолюцію України щодо реінтеграції наркозалежних

У Відні під час 55-ї сесії комісії ООН з наркотичних засобів було ухвалено резолюцію України щодо реінтеграції осіб, які звільнилися з ув’язнення, після перерви у вживанні наркотиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив голова Державної служби України з контролю за наркотиками (ДСКН) Володимир ТИМОШЕНКО.

Відповідно до цієї резолюції, країнам-членам ООН запропоновано створити необхідні умови для повернення осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, до повноцінного життя і забезпечення їх адаптації до нових соціально-культурних умов; інтегрувати відповідні цільові програми, які включали б конкретні заходи зі створення умов працевлаштування, продовження реабілітації і лікування. А також залучення колишніх наркозалежних, які звільняються з ув’язнення, до життєдіяльності у нових соціальних умовах.

Крім того, рекомендовано, зокрема, забезпечити відповідну підготовку фахівців для надання допомоги в реінтеграції згаданої категорії осіб.

В.ТИМОШЕНКО повідомив, що за фінансової та експертної підтримки Групи Помпіду Ради Європи і організації системи ООН в Україні розпочнеться реалізація пілотного проекту ШАНС (Школа адаптації наркозалежних у соціумі), де ДСКН спільно з УНЗ ООН планує також реалізувати у двох регіонах України пілотний проект щодо комплексного дослідження ефективності впровадження в нашій країні замісної підтримувальної терапії. У межах цього проекту проводитимуться також семінари для медичного персоналу та інші заходи за участю міжнародних експертів та фінансових спонсорів. З їхньою допомогою в Україні планується створити та запровадити єдину систему моніторингу наркоситуації, що дасть змогу більш ефективно здійснювати заходи з протидії наркоманії і боротьби із наркозлочинністю.

Водночас, наголосив В.ТИМОШЕНКО, ДСКН розробляє проект Національної стратегії України щодо наркотиків на період до 2020 року. Метою стратегії передбачається забезпечення в суспільстві ставлення до проблеми наркотиків в інтересах прав людини, надійного захисту громадського здоров’я і безпеки держави від загроз наркоманії та наркозлочинності. Цей програмний документ визначатиме державну політику в питаннях протидії поширенню наркоманії, її профілактики, зменшенню шкоди, пов’язаної з наркотиками, посилення боротьби з незаконним обігом наркотиків тощо. Зокрема, повідомив В.ТИМОШЕНКО, велику увагу в проекті стратегії приділено питанню розширення списку лікарських засобів, які розповсюджуються за рецептом.

«Ми намагаємося знайти здоровий баланс, лінію, де вони стають недоступними для тих, хто незаконно споживає наркотики, і легкодоступними для тих, кому лікарі призначають такого роду лікування», - сказав він.

Також голова ДСКН повідомив, що 21-23 травня в Києві планується проведення Міжнародної конференції «Україна і наркотики: вибудова нового стратегічного підходу».

«Ми вважаємо, що саме у сфері наркополітики України сьогодні наступив етап необхідності кардинальних змін в її напрямках», - наголосив радник голови Держслужби України з контролю за наркотиками Володимир ЯЩЕНКО.