На ЧАЕС розпочнуть будувати саркофаг

Напередодні 26 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії початку будівництва саркофагу на Чорнобильській АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні під час спілкування з журналістами.

Він наголосив, що на сьогоднішній день процес збору коштів на об’єкт, а також розробка проектів завершена і можна безпосередньо починати будівництво саркофагу.

Як повідомлялося, 19 квітня 2011 року Україна спільно з партнерами-донорами Чорнобильських фондів провела Конференцію зі збору коштів на завершення чорнобильських проектів (донорську конференцію).

За її результатами 31 країна, а також Європейська комісія та ЄБРР погодилися надати «левову частку» необхідної суми коштів - було зібрано близько 550 млн. євро.

Після Конференції робота зі збору коштів не припинялася, і низка країн та міжнародних інституцій оголосили про виділення необхідних додаткових фінансових ресурсів.

Потреба в коштах на реалізацію чорнобильських проектів - 740 млн. євро. У липні в Адміністрації Президента повідомили, що Україна завершила збір додаткових донорських коштів на реалізацію чорнобильських проектів.