Ухвалено закон щодо наркотичних засобів і прекурсорів

Верховна Рада України ухвалила в новій редакції з пропозиціями Президента Закон "Про внесення змін до Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 269 народних депутатів з 411, зареєстрованих в сесійній залі.

Стара редакція закону була ухвалена 12 січня 2012 року, одна президент заветував її.

Зокрема, парламент погодився з Президентом щодо необґрунтованості виключення з переліку відомостей і документів, необхідних для одержання суб`єктом господарювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, свідоцтво (посвідчення, сертифікат спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується.

Народні депутати також підтримали пропозицію Президента України внести зміни до статті 26 чинного закону, доповнивши її положенням про те, що фізичні особи-підприємці, які мають ліцензію на медичну або ветеринарну практику, мають право отримувати ліцензію також на перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.