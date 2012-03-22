Янукович доручив розробити програму розвитку охорони здоров'я в Запорізькій області

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Міністерству охорони здоров`я розробити програму розвитку системи охорони здоров`я в Запорізькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення глава держави озвучив сьогодні в Запорізькій ОДА, звертаючись під час наради з трибуни до присутніх в залі представників Міністерства охорони здоров`я України.

«Охорона здоров`я в Запорізькій області має стояти в числі пріоритетних напрямів. Регіон з таким екологічним навантаженням просто зобов`язаний мати дуже сильну медицину. Шановні представники міністерства, поспілкуйтеся з ПЕКЛУШЕНКОМ (губернатор Запорізької області Олександр ПЕКЛУШЕНКО - УНІАН) і спільно створіть спеціальну програму з охорони здоров`я на Запоріжжі», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також відзначив, що у Запорізькій області найближчим часом необхідно створити регіональний перинатальний центр.

В.ЯНУКОВИЧ звернувся до керівника Запорізької облдержадміністрації О.ПЕКЛУШЕНКА з проханням найближчим часом підписати договори про соціальне партнерство з великими промисловими підприємствами.

«Я хотів би, щоб ви найближчим часом підписали договори про соціальне партнерство з великими промисловими підприємствами регіону. Це дозволить реформувати, я б сказав, оздоровити систему охорони здоров`я Запорізької області», - зазначив Президент.