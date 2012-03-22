Встановили середню виплату за самостійне санаторне лікування
16:04, 22 березня 2012Країна
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У сумі 320 грн.
Кабінет міністрів встановив середню вартість санаторно-курортної путівки для виплати грошової компенсації по ній і вартості самостійного санаторно-курортного лікування у сумі 320 грн.
Текст відповідного наказу Міністерства соціальної політики № 97 від 22 лютого 2012 року розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.
Даний наказ набуває чинності з дати його офіційної публікації, і застосовуватиметься з 1 січня 2012 року.
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