Встановили середню виплату за самостійне санаторне лікування

Кабінет міністрів встановив середню вартість санаторно-курортної путівки для виплати грошової компенсації по ній і вартості самостійного санаторно-курортного лікування у сумі 320 грн.

Текст відповідного наказу Міністерства соціальної політики № 97 від 22 лютого 2012 року розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Даний наказ набуває чинності з дати його офіційної публікації, і застосовуватиметься з 1 січня 2012 року.