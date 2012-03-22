На програму реабілітації дітей з ДЦП спрямують понад 60 млн

На реалізацію програми реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем цього року має бути спрямовано понад 60 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це Віктор ЯНУКОВИЧ заявив під час наради з адміністративно-господарським активом Запорізької області.

Він наголосив, що місцева влада має приділити посилену увагу вирішенню питань лікування дітей з патологіями та реабілітації дітей з ДЦП.

«Для дітей з обмеженими можливостями необхідно створити умови, щоб вони відчували себе повноцінними членами українського суспільства», - сказав Президент.

На його думку, необхідно також підвищити якість та доступність надання медичної допомоги, насамперед жінкам та дітям.

«У межах Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства» в області має бути створено регіональний перинатальний центр, що гарантуватиме жінкам безпечне материнство», - наголосив Президент.