Щорічно 30 тис українців захворюють на туберкульоз - Бахтєєва

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила народний депутат, член фракції Партії Регіонів, голова комітету з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА.

«Вже 16 років наша країна несе на собі тяжкий тягар епідемії туберкульозу. За цей час ми втратили близько 150 тис. наших громадян. За 2011 рік в Україні було виявлено 29 тис. хворих з активною формою туберкульозу, з них 933 дитини у віці до 18 років. Померло від туберкульозу – майже 6,5 тис. наших громадян. На сьогодні в Україні щогодини захворює на туберкульоз 4 людини і вмирає 1 хворий", - сказала Т.Бахтєєва.

За її словами, сьогодні на обліку в лікувально-профілактичних установах країни перебуває більш як 80 тис. хворих з активною формою туберкульозу, зокрема 1 300 дітей.

«Не дивлячись на зниження захворюваності туберкульозом в цілому по Україні, в 5 регіонах України рівень захворюваності туберкульозом майже в півтора рази перевищує середній по країні: у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській", - сказала Т.Бахтєєва.

Вона підкреслила, що основною проблемою у сфері боротьби з туберкульозом є мультирезистентний туберкульоз. Народний депутат проінформувала, що Україна займає друге місце в Європі по темпах зростання мультирезистентного туберкульозу і 4 місце в світі по його поширеності у вперше виявлених хворих.

«Мені приємно, що сьогодні в Україні проблемами боротьби з туберкульозом займаються не тільки лікарі, не тільки держава, але і громадські організації, міжнародні фонди. Без їх допомоги, зокрема фінансової, ми б не змогли добиватися поставлених цілей. Я вдячна Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», який реалізує масштабні соціальні проекти, у тому числі і в охороні здоров`я. Вже багато років Фонд реалізує ряд добродійних проектів у сфері охорони здоров`я, у тому числі і у сфері боротьби з туберкульозом, на який Рінат Леонідович виділив більш як 100 млн. грн", - сказала Т.Бахтєєва.

Вона нагадала, що вже другий рік за підтримки Глобального фонду, що виділив Україні грант у розмірі 95 млн. дол. США на боротьбу з туберкульозом, фонд Ріната Ахметова веде реалізацію Програми «Зупинимо туберкульоз в Україні», розраховану на 5 років.