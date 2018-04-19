Фонд Ахметова заклав платформу для системних змін у боротьбі з епідемією туберкульозу

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» заклав платформу для системних змін у сфері боротьби з епідемією туберкульозу в Україні.

Про це директор Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ заявив на прес-конференції в УНІАН.

«За минулий рік ми визначили ключові виклики і проблеми. Запропонували розв’язання цих викликів і проблем і розпочали здійснювати кроки, щоб епідемія туберкульозу в Україні пішла на спад», - сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Він наголосив, що у боротьбі з епідемією туберкульозу необхідно оптимізувати мережу лабораторій, переглянути стандарти діагностики, запровадити міжнародні стандарти у лікуванні, створити відділення для лікування мультирезистентного туберкульозу, «який на сьогодні є бичем для країни», а також активно навчати фахівців, щоб вони «не створювали нових випадків лікарсько-стійкої форми туберкульозу».

А.ЗАБОЛОТНИЙ повідомив, що завдяки фонду в медустановах почали працювати бактеріологічні аналізатори. «Що вже зробив фонд? У діагностиці ми реанімували бактеки – високотехнологічне діагностичне обладнання, якими країна була оснащена. Але вони стояли через те, що не було витратних матеріалів. Ми придбали їх минулого року і будемо це робити надалі», - сказав він.

А.ЗАБОЛОТНИЙ також повідомив, що за рік Фонд Ріната Ахметова навчив понад 900 фахівців з лікування хворих на туберкульоз, а до кінця року їх буде вже 2 тисячі.

За даними директора, також фонд відпрацьовує систему лікування мультирезистентного туберкульозу. «Спочатку ми хотіли відпрацювати систему лікування лікарсько-стійкого туберкульозу на 120 пацієнтах. Сьогодні в планах – 720 пацієнтів. А це - 18-20% загальної потреби країни. Досить істотний обсяг проблеми ми закриваємо. При цьому ми відпрацьовуємо, як це робиться відповідно до міжнародних стандартів», - відзначив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Крім того, він повідомив, що Фонд Ріната Ахметова вже більш як півтора років веде 1664 пацієнтів з туберкульозом з контрольованого лікування. Всі вони входять до груп ризику, які схильні до відривів від лікування і до формування хронічного туберкульозу.

«Краща профілактика туберкульозу – лікування. Необхідно гасити вогнища туберкульозу, коли вони виникають. І тоді це приведе до перелому в епідемії», - підкреслив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

«За останній рік ми заклали платформу для системних змін. Перші результати ми побачимо наприкінці року. Ми на довгому шляху, і щоб взяти епідемію під контроль, нам потрібно вирішувати такі питання, як система управління у закупівлі і поставках ліків. У нас бувають перебої щороку. У минулому – гранично критична, і потрібно розв`язати цю проблему. Інакше ми не переможемо туберкульоз ніколи», - відзначив директор Фонду «Розвиток України».