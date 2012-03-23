Затримок з зарплатами лікарів не буде - Тігіпко

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО запевнив, що, незважаючи на майбутні парламентські вибори, затримок з зарплатами вчителів і лікарів не буде.

Про це він повідомив на прес-конференції в Донецьку, відповідаючи на запитання УНІАН про те, чи є сьогодні гарантії в країні для забезпечення заробітною платою вчителів і медпрацівників в четвертому кварталі поточного 2012 року.

«Ви знаєте, два роки лякають цим. Сьогодні навіть на всіх цих наших шоу... Питання конкретне. Ми десь затримали щось? Ні! - Пояснив С.ТІГІПКО. - Доходи різні у областей. Є області, які глибоко дотаційні, і все одно ніде вчитель, лікар, працівник культури, не отримав затримки. Заявляю офіційно - ніяких заборгованостей з заробітної платі ні в 2012-му, ні в 2013-му у нас не буде, ні в 2014-му, ні в 2015-му, і далі у нас не буде».

Він підкреслив, що своєчасна виплата заробітних плат вчителям і медпрацівникам не буде досягатися за рахунок скорочення кількості шкіл і медустанов.

«За рахунок скорочень якихось цього робити не те, що... цього робити просто не можна», - наголосив віце-прем`єр-міністр.