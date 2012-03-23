Тігіпко візьме під контроль ситуацію із закриттям клініки при Лаврі

11:40, 23 березня 2012
Країна
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Необхідне нове приміщення

Віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО обіцяє взяти під особистий контроль ситуацію з закриттям у Києві єдиної в Україні клініки, у якій лікують хворих на СНІД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

Він зауважив, що народний депутат Володимир КАРПУК (фракція НУ-НС) абсолютно правильно поставив питання щодо клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, що розташована на території Києво-Печерської Лаври і необхідності надати закладу рівноцінне приміщення, бо у нинішньому необхідно робити ремонт.

«Якщо є необхідність відремонтувати, необхідно дати на заміну ще краще приміщення. Я візьму це питання на контроль», - пообіцяв С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня міжнародна громадська організація «Антивірус» заявила, що клініка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, що розташована на території Києво-Печерської Лаври, де лікуються пацієнти з діагнозом ВІЛ/СНІД та вірусними гепатитами, вже найближчим часом остаточно випише усіх хворих.

Зокрема, у постанові Національної академії медичних наук України від 13 березня 2012 року йдеться про те, що у НАМН відбулася нарада щодо виконання доручення Кабінету міністрів України від 02.07.2010 р. № 23881/4/1 -10 «Про здійснення заходів щодо виселення з території Києво-Печерської лаври суб`єктів господарювання, діяльність яких не пов`язана з діяльністю монастиря та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника» про переселення клініки ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України» з території Києво-Печерської лаври.

Таким чином, йдеться у документі, «бюро президії Національної академії медичних наук України постановляє протягом двох тижнів виписати та у подальшому не проводити госпіталізацію хворих у відділення вірусних гепатитів та нейроінфекцій клініки Інституту, а за необхідності - перевести хворих до закладів охорони здоров`я Києва».

«За результатами розгляду пропозицій МОЗ України відділення СНІДу з палатою інтенсивної терапії розмістити на базі клінічної лікарні нафтопереробної промисловості МОЗ до 20 травня 2012 року», - зазначено у документі.

Постановою передбачено «на період проведення капітального ремонту приміщень за адресою: Київ, вул. Галицька, 4, за необхідності, оголосити простій для працівників відділень вірусних гепатитів та нейроінфекцій до завершення ремонту зазначених приміщень та створення належних умов для функціонування відповідних клінічних підрозділів Інституту».

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