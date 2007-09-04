75 % чернігівчан дають лікарям хабарі

Це з’ясувалося в ході соціологічного опитування, проведеного регіональним представництвом Громадянської мережі ОПОРА в рамках всеукраїнського проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції «Гідна Україна», про це повідомив кореспондент УНІАН .

За словами керівника проекту Тетяни Пекур, мета опорівців - почути громадську думку щодо фактів зловживань та використання непрозорих схем у медицині і ставлення до цих негативних явищ жителів Чернігова. Воно проводилося біля семи лікувальних закладів обласного центру , і в заході взяли участь тисяча респондентів – жінок і чоловіків різного віку.

75 % чернігівців зізналися, що матеріально віддячують медикам за лікування. Виявилося, що 52, 2 відсотка платили гроші готівкою, решта – дарували цукерки та спиртні напої.

Кожна четверта оплата за надані послуги здійснювалася не через банк чи бухгалтерію закладу, а безпосередньо в кишеню лікареві.

Важко простежити й механізм використання так званих добровільних благодійних внесків, сплачувати які змушують пацієнтів в кожному закладі: адже 53, 5 опитаних респондентів, вносячи кошти, не заповнювали жодних документів.

Попри статистику чернігівці ставляться до поборів у лікувальних закладах неоднозначно. 44,5 % переконані, що лікарям треба робити матеріальні презенти за медичну допомогу як знак вдячності. Коли йдеться про власне життя і здоров’я, економити, на думку респондентів, недоречно, як би болісно сплачені суми не вдаряли по сімейному гаманцю ( кожному третьому чернігівцю після подяки медикам чи благодійного внеску довелося обмежувати себе в продуктах харчування та речах першої необхідності).