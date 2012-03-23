Завтра вночі на сході Україні очікується невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі у східних областях, Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура у західній та південній частині вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, на Закарпатті до 18° тепла (у Карпатах вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла); на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла.

У Київській області у суботу - без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла. У Києві температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10°.