Азаров вважає несправедливою систему забезпечення ліками

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає несправедливою систему забезпечення населення ліками, що діє в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на засіданні круглого столу на тему: «Справедливе суспільство ХХІ століття: критерії, перспективи, ризики».

«Ось, наприклад, я вчора був у Польщі, і попросив своїх помічників пройтися по аптеках і зробити зіставлення вартості аналогічних ліків в Україні і Польщі. Так ось, я хочу сказати, що вартість аналогічних ліків в аналогічних упаковках в Україні утричі вище, ніж у Польщі. Це що, нормально?», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що така ситуація не дозволяє говорити про ринкові відносини у фармацевтичній галузі, оскільки порушуються принципи ціноутворення на ліки.

За словами М.АЗАРОВА, різниця в цінах на ліки в Україні і Польщі є не одиничним випадком, у деяких випадках вартість ліків у нашій країні у 10 разів вище, ніж в інших країнах.

«Тобто, діюча система забезпечення фармацевтичними препаратами населення украй несправедлива, і вона позбавляє наших людей можливості доступу до ліків. Треба змінити? Треба змінити. Тільки-но уряд намічає якісь кроки зробити, одразу ж з`являється маса критиків. Але, а ми хіба можемо миритися з такою ситуацією?», - підкреслив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня віце-прем`єр-міністр – міністр охорони здоров`я Раїса БОГАТИРЬОВА повідомила, що Кабінет міністрів України має намір упровадити ряд механізмів з урегулювання цін на лікарські засоби для населення.

«На сьогодні опрацьовується проект постанови Кабінету міністрів про введення референтних цін, ціноутворення, можливого механізму реінбурсації на лікарські засоби особам, які одержуватимуть встановлений перелік медичних препаратів в аптечній мережі», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

21 березня М.АЗАРОВ доручив Міністерству охорони здоров`я з 1 травня ввести референтні ціни на ліки від гіпертонічної хвороби і діабету.