Захворюваність на грип в Україні не перевищує епідпоріг

Показники захворюваності на грип в Україні не перевищують епідемічний поріг.

Про це УНІАН повідомили у Центрі грипу та ГРВІ Центральної СЕС Міністерства охорони здоров’я України.

За 12-й тиждень 2012 року, повідомили у Центрі грипу, захворіло на грип та ГРВІ 251052 особи, із них госпіталізовано 10574 особи (4,2% - від загальної кількості хворих), серед госпіталізованих 75,7% - діти.

Показник захворюваності дорівнює 54,8 випадків на 10 тисяч населення, що на 6,05% більше, ніж минулого тижня, зазначають медики.

Серед дитячого населення зареєстровано 162001 випадок захворювань на грип та ГРВІ (64,5% від числа всіх захворілих), інтенсивний показник становить 200,5 на 10 тисяч дитячого населення України, це на 9,4% більше, ніж минулого тижня.

За звітний тиждень летальних випадків серед хворих на грип та ГРВІ не зареєстровано, наголошують у Центрі грипу.

Епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ в Україні відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року, підкреслюють медики.