Російським лікарям дозволять забирати донорські органи у дітей

До кінця року в Росії з`явиться закон, що регламентує вилучення й пересадку дитячих донорських органів. Підготовка відповідного наказу наразі триває в Міністерстві охорони здоров’я РФ. Про це в інтерв`ю ІТАР-ТАРС розповів директор Наукового центру серцево-судинної хірургії ім. Бакулєва академік Лео Бокерія.

Поки що в Росії робляться тільки споріднені пересадки нирок і сегментів печінки від батьків до дитини, нагадав Бокерія.

Пересадка донорських органів дітям у Росії дозволена, але закон забороняє вилучати донорські органи у померлих дітей. В результаті єдиним шансом для тяжкохворих дітей, які потребують таких операцій, залишається дороге лікування за кордоном.

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