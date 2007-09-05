Російським лікарям дозволять забирати донорські органи у дітей
09:23, 05 вересня 2007Країна
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Про це повідомив академік Бокерія
До кінця року в Росії з`явиться закон, що регламентує вилучення й пересадку дитячих донорських органів. Підготовка відповідного наказу наразі триває в Міністерстві охорони здоров’я РФ. Про це в інтерв`ю ІТАР-ТАРС розповів директор Наукового центру серцево-судинної хірургії ім. Бакулєва академік Лео Бокерія.
Поки що в Росії робляться тільки споріднені пересадки нирок і сегментів печінки від батьків до дитини, нагадав Бокерія.
Пересадка донорських органів дітям у Росії дозволена, але закон забороняє вилучати донорські органи у померлих дітей. В результаті єдиним шансом для тяжкохворих дітей, які потребують таких операцій, залишається дороге лікування за кордоном.
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