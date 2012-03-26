Росспоживнагляд розпочне сьогодні перевірку українських сирів

Фахівці Росспоживнагляду сьогодні, 26 березня, виїдуть до Києва з інспекцією виробників сирів.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Росії Геннадій Оніщенко, передає РІА "Новости".

За даними агентства, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк підтвердив, що Росспоживнагляд офіційно поінформував українську сторону, що фахівці відомства 26 березня приїдуть з інспекцією.

Г. Оніщенко не виключає, що за необхідності особисто поїде в Україну для перевірки виробників сирів, тимчасово заборонених для ввезення до Росії.

"Наші фахівці абсолютно точно будуть у Києві в понеділок. Як тільки виникне необхідність мого особистого там перебування, я там буду", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Росспоживнагляд із 19 березня мав почати перевірки трьох із семи українських сирзаводів, чия продукція заборонена для ввезення до Росії. Україна сподівалася, що після проведення інспекції експорт сирів буде розблоковано. Проте 18 березня Г.Оніщенко заявив, що очолюване ним відомство відклало перевірку підприємств, оскільки українська сторона не узгодила параметри перевірки. При цьому голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іван Бісюк заявив, що українська сторона не перешкоджала інспекції сирзаводів і готова у будь-який момент надати можливість російським фахівцям перевірити виробництво сирів.

15 березня І.Бісюк заявив телеканалу «1+1», що незалежна зарубіжна експертиза не знайшла пальмової олії в українських сирах, які першими потрапили під заборону Росспоживнагляду в Росії.

Довідка УНІАН. 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднила на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ППП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пірятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. В свою чергу, в Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживнагляд заборонив ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанській і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.