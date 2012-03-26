86 населених пунктів в Україні сидять без світла

Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру) та через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 86 населених пунктів у восьми областях України.

Про це повідомляє прес-служба МНС.

Без світла залишилися у Черкаській області 28 населених пунктів, у Житомирській – 22, у Рівненській – 12, у Кіровоградській – 7, у Волинській – 6, у Чернігівській – 5, у Київській – 4, у Дніпропетровській – 2 населених пункти.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.