ВООЗ закликає розширити інвестиції та послуги для охорони психічного здоров`я

Всесвітня організація охорони здоров`я звертається до країн із закликом посилити підтримку служб охорони психічного здоров`я. Цей заклик є складовою частиною серії з шести оглядів глобальної ситуації у області охорони психічного здоров`я, опублікованих в журналі "Ланцет". ВООЗ працювала в тісній співпраці з групою "Ланцета" над збором фактичних даних і формулюванням заклику до дій.

Психічні розлади широко поширені, проте половина людей, страждаючих важкими психічними розладами, і переважна більшість осіб з розладами в легкій або помірній формі у всьому світі не одержують будь-якого лікування. Але навіть якщо лікування доступне, воно часто проводиться в умовах спеціальних установ, які в багатьох країнах пов`язані зі стигматизацією і порушеннями прав людини.

Причини такої сумної ситуації очевидні: у службах охорони психічного здоров`я бракує як кадрових, так і фінансових ресурсів. База даних, складена ВООЗ, - Атлас психічного здоров`я свідчить про те, що в більшості країн Африки і Південно-Східної Азії на охорону психічного здоров`я відводиться менше 1% з бюджету охорони здоров`я. У середньому, в країнах з низьким рівнем доходу на 100 000 осіб - 0,05 психіатра і 0,16 медичної сестри із спеціалізацією у галузі психіатрії (приблизно у 200 разів менше, ніж в країнах з високим рівнем доходу); ці надзвичайно низькі показники роблять неможливою доставку задовільних послуг в цих країнах.

"Наявна ситуація свідчить, що в багатьох країнах люди з психічними хворобами в кращому разі ігноруються, а в гіршому - піддаються активній дискримінації. Поліпшити служби, доступні для людей з психічними розладами, ми зможемо лише при значному і швидкому розширенні інвестицій в цій галузі" - заявив д-р Бенедетто Сарасено, директор ВООЗ з питань психічного здоров`я і залежності від речовин.

За оцінками, сума, необхідна для доставки основного пакету заходів з охорони психічного здоров`я складає приблизно 2 долари США на людину в рік в країнах з низьким рівнем доходу і 3-4 долари США, - в країнах з середнім рівнем доходу, що наближається до низького. Цей пакет заходів, заснований на лікуванні психічних розладів в рамках надання первинної медико-санітарної допомоги і в установах на рівні общин, розширить обхват лікуванням до 80% у разі важких психічних розладів і до 25-33% - у разі менш важких розладів. В даний час, з урахуванням нинішньої слабкої інфраструктури і браку кадрових ресурсів у галузі охорони психічного здоров`я, ці цифри є якнайкращим досяжним рівнем для більшості країн з низьким і середнім рівнем доходу.

Заклик до дій є подальшим кроком по зміцненню глобальної програми ВООЗ у сприянні країнам з низьким і середнім рівнем доходу в забезпеченні охорони психічного здоров`я.

http://www.who.int