Фармбізнес - проти нормалізації цін на ліки в Україні

Представники бізнесу, які працюють на внутрішньому ринку медичних препаратів в Україні, негативно сприйняли намір уряду нормалізувати цінову ситуацію на ринку медпрепаратів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив на сесії Обухівської міськради Київської області після привітання новообраного мера Обухова Олександра ЛЕВЧЕНКА.

«Як цей бізнес - надприбутковий - сприймає ініціативи уряду – позитивно чи ні? Вже з`явилися платні репортажі на телеканалах, замовлені статті про те, що заходи уряду призведуть до дефіциту ліків», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що до дефіциту можуть призвести не дії уряду, а саме заяви про можливість його виникнення.

«Так це ж ви свідомо хочете зробити так, щоб створити якийсь дефіцит, звинуватити в цьому уряд і не дати йому можливості приймати якісь рішення», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що намічені рішення уряд виконає і в результаті дефіциту ліків не буде.