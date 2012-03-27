Україна відправила в Росію останній контейнер з ураном

Україна відправила до Росії останній контейнер з ураном за чотири дні до початку Сеульского саміту з ядерної безпеки.

Про це повідомляє газета "Сегодня" (№ 67 від 26 березня).

"Затяглася історія з вивезенням, мабуть, не випадково. Останній контейнер з ураном відбув з Харкова всього чотири дні тому – саме перед початком саміту. І тепер у Януковича є шанс стати героєм другого підряд ядерного саміту, а в Обами - оголосити про свій черговий успіх (що в рік президентських виборів для нього особливо важливо)", - пише видання.

При цьому газета, грунтуючись саме на цій інформації про остаточне вивезення урану з України, стверджує, що, безперечно, "із шефом Білого дому Янукович точно зустрінеться".

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Як повідомляв УНІАН, МЗС України 22 березня заявило про повне виконання зобов`язань держави щодо вивезення високозбагаченого урану.

На Вашингтонському саміті з ядерної безпеки 2010 року Україна оголосила про своє рішення відмовитися від усіх наявних запасів високозбагаченого урану до початку проведення 26-27 березня 2012 року в Сеулі наступного саміту з тематики ядерної безпеки.

Таке рішення було закріплене рядом політичних документів, зокрема положеннями Спільної заяви Президентів України і США від 12 квітня 2010 року і міжурядового Меморандуму із США про співпрацю з питань ядерної безпеки від 26 вересня 2011 року.

22 березня 2012 року Україна в повному обсязі виконала взяті на себе зобов`язання, забезпечивши вивезення в РФ за сприяння США і МАГАТЕ останньої партії високозбагачених ядерних матеріалів з Харківського фізико-технічного інституту.

У рамках реалізації двосторонніх домовленостей із США Україна одержала еквівалентну кількість низькозбагаченого урану і відповідне обладнання.

Окрім цього, при фінансуванні США розпочалися роботи з будівництва із застосуванням найсучасніших технологій на базі Харківського фізико-технічного інституту новітнього джерела нейтронів.

