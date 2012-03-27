Оксана Макар залишається в дуже тяжкому стані

Стан здоров`я Оксани Макар, яка постраждала в результаті резонансного злочину в Миколаєві, залишається дуже тяжким.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький.

«У неї дуже тяжкий стан. Хоча самостійне дихання з`явилося, набряк мозку знижено. Але водночас сепсис, температура. Скажімо, різноманітні йдуть процеси, вона залишається в дуже тяжкому стані», - сказав губернатор.

При цьому він додав, що щоденний заступник голови обладміністрації моніторить стан цієї дівчини.

А.Шишацький підкреслив, що в Донецькому опіковому центрі є необхідне для лікування потерпілої. «Там усе, що є, все, що сьогодні в нас є в Україні, все там застосовують… Але це дуже серйозні травми… У неї відбуваються різноспрямовані процеси - щось покращується, а щось обтяжується», - зазначив губернатор.

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Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну О.Макар і згвалтували, після чого, щоб приховати сліди злочину, спробували спалити.

Потерпілу з опіками 55% тіла було госпіталізовано в центр термічної травматології у вкрай тяжкому стані.

16 березня О.Макар переправили до Донецька – в опіковий центр, де її лікує керівник цього центру, всесвітньо відомий професор Еміль Фісталь.