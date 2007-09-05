Прес-конференція на тему: “Танці з зірками” на користь дітям”. Представники Благодійного Фонду “Україно! Я за тебе!” презентують проект зі збору коштів на придбання обладнання для Дитячого відділення Інституту онкології АМН України. Зірки, які приймали участь у проекті «Танці з зірками» розкажуть про свою участь у благодійному SMS-марафоні «Танці з зірками» на користь дітям та представлять лоти. Організатор – Благодійний фонд «Україно! Я за тебе!». Учасники прес-конференції: Руслана Писанка, Анатолій Борсюк, Ілона Клешніна, Віталій Козловський, Лілія Подкопаєва, Валерій Омельчук – член наглядової ради БФ «Україно! Я за тебе!». Питання: Чим для України є проблема онкології? Що ми можемо зробити для вирішенні цієї проблеми? Які можливості надала участь у проекті «Танці з зірками?» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 251-49-49. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.