Обручка на безіменному пальці може стати причиною імпотенції

Обручка, яку багато чоловіків носять на безіменному пальці правої руки постійно, може стати причиною сексуальної слабкості, позивом до розладів, а в підсумку і до повної або ж часткової імпотенції.

Як показали дослідження білоруських учених, побоювання позбавитися чоловічої «міцності» після багаторічного, постійного носіння обручки на безіменному пальці не позбавлені підстав.

Ситуацію коментує народний цілитель Сергій ГАГАРІН.

«З курсу фізики середньої школи будь-яка освічена людина пам`ятає так зване "правило буравчика": коли провідник зі струмом міститься в замкнутому контурі, у ньому виникає ЕРС самоіндукції з визначеним вектором. З достатнім припущенням можна вважати нерви в пальцях рук провідником, а обручку - замкнутим контуром.

Якщо палець руки розмістити у контур-кільце, у ньому так чи інакше відбувається посилення потоку специфічної енергії. Відомо, що через безіменний палець проходить так званий енергетичний меридіан нирок. Потік через палець надходить у чакру сватхистхана, що "відповідає" за сечостатеву систему, а отже, певною мірою і за сексуальну сферу.

Якщо обручку носити періодично, "у потрібний час, у потрібну годину", то отримаємо доброчинний вплив потоку на інтимну сферу. Але якщо ж обручку носити постійно, то краще не буде. Уявіть собі краплі води, що камінь точать. Чи ліки – адже їх уживають, коли в цьому є необхідність. А прийом будь-яких ліків "просто так" завжди призводить до небажаних наслідків.

Слов`яни, наприклад, носили обручку не більше чотирьох годин на добу. І сексуальні сили в них були досить високі (згадаєте древні билини й сказання). Дітей було традиційно багато. На час роботи або сну вони обручку знімали».

У цілому висновок зробити можна такий: у тих, хто носить обручку не 24 години на добу, проблем із сексом може бути менше.

pozitiff.info