СЕС та міліція ліквідують стихійну торгівлю в містах

Державна санітарно-епідеміологічна служба та міліція мають намір ліквідувати стихійну торгівлю в містах на період проведення фінальної частини цьогорічного чемпіонату Європи з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник відділу організації Державної санітарно-епідеміологічної служби Віктор Ляшко.

За його словами, основним завдання у роботі СЕС на період Євро-2012 є запобігання завезенню на територію України особливо небезпечних інфекцій.

Він зазначив, що раніше Україна увійшла у глобальну мережу Всесвітньої організації охорони здоров’я і тепер в режимі он-лайн може отримувати інформацію про всі спалахи інфекційних захворювань, що реєструються в світі.

В.Ляшко додав, що завданням СЕС України під час Євро-2012 у випадку виявлення певної інфекції буде її швидка локалізація і попередження розповсюдження.

Також він зауважив, що працівників СЕС турбують масштаби розповсюдження стихійної торгівлі в усіх містах України, зокрема, і в тих, що приймуть матчі чемпіонату.

«Відпрацьовуємо з МВС, місцевою владою, аби на період чемпіонату ліквідувати стихійну торгівлю», - сказав В.Ляшко.

Він додав, що СЕС, як і раніше, закликає українців, а також гостей країни, утриматись від купівлі продуктів «з рук», оскільки вони не проходять належної перевірки.