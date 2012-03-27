Усі регіони забезпечені протитуберкульозними препаратами

Усі протитуберкульозні заклади станом на 27 березня забезпечені достатньою кількістю протитуберкульозних препаратів I та II ряду, що дозволяє виконувати схеми лікування по усіх групах протитуберкульозних препаратів.

Про це Державну службу України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань поінформувати головні лікарі лікувально-профілактичних закладів, які надають допомогу хворим на туберкульоз, а також Державна установа «Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України», повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Відповідно до договорів, укладених з постачальниками лікарських засобів, продовжується постачання протитуберкульозних препаратів відповідно до річної заявки регіонів на препарати, закуплені за кошти державного бюджету України на 2011 рік. Так, продовжується постачання до протитуберкульозних закладів рифампіцину (поставлено 20%), левофлоксацину (поставлено 80%), ПАСК (поставлено 90%), циклосерину (поставлено 80%).

Призначення препаратів II ряду проводиться відповідно до Стандарту надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз виключно за рішенням Центральної лікарської консультативної комісії.

Питання щодо забезпечення протитуберкульозними препаратами I та II ряду знаходиться на постійному контролі МОЗ України та Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

Таким чином, інформація поширена у деяких ЗМІ щодо нестачі протитуберкульозних, препаратів не відповідає дійсності, заявили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.