У Криму оголосили штормове попередження
18:37, 27 березня 2012Країна
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Дощ з мокрим снігом
Кримське управління МНС оголосило штормове попередження на середу, 28 березня, - на півострові очікується дощ з мокрим снігом та посилення південно-західного вітру с переходом на північно-західний 15-20 м/с.
«Підвищується ймовірність пошкодження ліній зв`язку та електропередач у населених пунктах, а також ризик виникнення затримок у русі автотранспорту та виникнення автомобільних заторів на автошляхах», - йдеться в повідомленнi.
Кримчан просять утриматися від поїздок за межі населених пунктів, відкласти вихід у гори та до лісу.
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