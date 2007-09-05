Дитину задушила пустушка

Трагедія сталася в багатодітній родині в селі Охиньки, що в Прилуцькому районі на Чернігівщині, передає кореспондент УНІАН.

Батьки залишили сонного семимісячного малюка в ліжечку, а самі клопоталися по господарству. Через кілька годин схаменулися, бо дитя не подавало ознак життя. Викликали «швидку», але було вже пізно. Хлоп’я , очевидно, прокинулося й спиналося на ніжки. В цей час пустушка перевалилася через бильця ліжечка і застряла між ним та трубою опалення. Ймовірно, коли маля сіло, - мотузочка затягнулася на шиї.

За словами головного лікаря Прилуцької ЦРЛ Володимира Зайця, протягом останніх сорока років нічого подібного в районі не траплялося. І смерть дитини має стати пересторогою батькам, котрі безпечно залишають малюків без нагляду дорослих.