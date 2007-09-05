Дезодоранти спричинюють рак

Британські учені виявили зв`язок між алюмінієм, що міститься в дезодорантах, і раком грудей.

Аналізи показали, що у жінок, які користуються дезодорантом, алюміній накопичується в зовнішніх тканинах молочних залоз.

У дослідженні брали участь жінки, які піддавалися мастектомії (операції з видалення молочних залоз) через рак. Зазвичай алюміній не накопичується в тілі людини. Учені з`ясували, що в тіло жінок метал потрапив разом із дезодорантом. Більшість дезодорантів і антиперспирантів містять солі алюмінію, оскільки метал ефективний у боротьбі з виділеннями потових залоз.

Доктор Кріс Екслі з Кильского університету вимірював кількість алюмінію, що міститься в тканинах грудей 17 прооперованих жінок. Екслі виявив, що рівень алюмінію в тканинах, уражених раковою пухлиною, був набагато вищий, ніж у тканинах здорових жінок.

"Ми виявили сильну зміну концентрації алюмінію. У деяких пацієнтів концентрація була низька, а у інших - дуже висока. Ми з`ясували, що найбільший вміст металу спостерігається в тканинах, розташованих поряд з пахвовою западиною", - заявив Екслі.

"Досліди на тварин показали, що алюміній дійсно викликає рак. Ми повинні переконатися, що солі алюмінію, які містяться в дезодорантах, не провокують виникнення злоякісних пухлин", - відзначив доктор Екслі.

Дослідник підкреслив, що виробники косметичної продукції дійсно використовують алюміній при виготовленні дезодорантів, оскільки цей метал є ефективним антиперспирантом.

"Існують дезодоранти, що не містять алюмінію, проте вони не такі ефективні. Виробники стверджують, що алюміній безпечний, але реальність показує нам, що це не так", - сказав доктор Екслі.

Тnews